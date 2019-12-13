بعد الإعلان رسمياً عن ضم كهربا .. 4 شروط حسمت الصفقة وموقف قانوني سليم !

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كشف مصدر مقرب من النادي الأهلي عن الكواليس الكاملة التي تمت على مدار اليومين الماضيين، قبل الإعلان بشكل رسمي اليوم الجمعة عن التعاقد مع النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حدد 4 شروط رئيسية من أجل إتمام التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا في أولى صفقات المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي القادم.

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وأوضح أن الكابتن محمود الخطيب قام بتكليف اللجنة القانونية بالنادي الأهلي بدراسة ملف صفقة اللاعب كهربا من كافة جوانبه، حتى يتم تأمين موقف النادي أولاً ثم اللاعب من الناحية القانونية في ظل أزمته القائمة مع نادي الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن عملية توقيع كهربا لعقد انضمامه إلى صفوف الفريق الأهلاوي تمت منذ 48 ساعة في بيت اللاعب، وذلك وسط حضور والده إضافة إلى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وشدد أيضاً على أن الشروط الأربعة التي حددها النادي الأهلي من أجل إتمام هذه الصفقة بنجاح قد تمثلت على النحو التالي:

قيام محمود عبد المنعم كهربا بفسخ عقده مع نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي دون تدخل النادي الأهلي، إضافة إلى تسليم الأهلي مستند رسمي يُفيد بإنهاء علاقة اللاعب مع النادي البرتغالي. تحمل محمود عبد المنعم كهربا أي غرامة مالية سوف يتم توقيعها عليه المرحلة القادمة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم في حالة استجابة الأخير للشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد اللاعب. موافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على انضمام كهربا إلى تشكيلة فريقه. موافقة كهربا على سياسية النادي الأهلي الداخلية، إضافة إلى تواجده في الفئة الأولى من حيث الرواتب.

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