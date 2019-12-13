الزمالك يستعد لتقديم شكوى رسمية للفيفا بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

Advertisements

أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك أن مجلس إدارة القلعة البيضاء بات يستعد لتقديم شكوى رسمية في الساعات القادمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، بعدما تعاقد الأخير بشكل رسمي مع الغريم التقليدي الأهلي.

وأكد المصدر أن رئيس نادي الزمالك قام بتكليف اللجنة القانونية بالنادي من أجل إعداد ملفاً كاملاً عن محمود عبد المنعم كهربا، حتى يتم تقديمه رسمياً إلى الاتحاد الدولي من أجل حفظ حقوق نادي الزمالك من الناحية القانونية.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن عقد كهربا مع الزمالك لا يزال سارياً، بالرغم من قيام اللاعب بفسخ التعاقد من طرف واحد الصيف الماضي بدون وجه حق، ثم انتقاله إلى نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي لمدة 6 أشهر.

وشدد المصدر على أن العقوبات المتوقع صدورها من الفيفا لن تطال النادي الأهلي تماماً، وإنما سوف تتمثل في حرمان النادي البرتغالي من إجراء أي تعاقدات لمدة عام كامل، فيما سوف يتم فرض غرامة مالية على كهربا مع احتمالية إيقافه لمدة 6 شهور كاملة.

إقرأ أيضاً: بعد الإعلان رسمياً عن ضم كهربا .. 4 شروط حسمت الصفقة وموقف قانوني سليم !