رسمياً .. تجديد عقد يورجن كلوب مع ليفربول حتى صيف 2024

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي اليوم الجمعة عن تجديد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب حتى صيف عام 2024، ليحسم ذلك كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة حول مستقبل كلوب بعد نهاية عقده مع فريق الريدز.

وكان عقد المدرب الألماني ممتداً مع ليفربول حتى صيف عام 2022، ثم أكد يورجن كلوب خلال تصريحات له في الأشهر الماضية أنه يُفكر جدياً في الرحيل عن جدران قلعة أنفيلد رود بعد هذه المدة.

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ومن جانبها، كانت إدارة نادي ليفربول حريصة على بقاء كلوب مع فريق الريدز لفترة أطول، نظراً إلى النجاح المبهر الذي حققه مع النادي طيلة السنوات الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى لقب كأس السوبر الأوروبي، وأيضاً اقتراب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري.

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