القيعي يؤكد صحة موقف الأهلي القانوني في صفقة كهربا ويُهاجم مدحت شلبي

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حرص عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على التأكيد على صحة الموقف القانوني للنادي الأهلي، وذلك بعدما أعلن بشكل رسمي اليوم الجمعة عن التعاقد مع النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا.

وأكد عدلي القيعي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الأهلي” أن النادي الأهلي ليس له أي علاقة على الإطلاق سواء من قريب أو من بعيد بالأزمة القائمة بين اللاعب محمود عبد المنعم كهربا وبين ناديه السابق الزمالك.

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وأشار أيضاً إلى أن موقف النادي الأهلي القانوني في هذه الصفقة قانوني بنسبة 100%، وخاصة وأن محكمة التحكيم الرياضية لم تُصدر أي عقوبات في حق كهربا طيلة الأشهر الماضية، بالرغم من الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك ضده لفسخ العقد من طرف واحد.

على صعيد آخر، شدد عدلي القيعي على أن الإعلامي مدحت شلبي مقدم برنامج “مساء الأنوار” المذاع عبر شاشة قناة “القاهرة والناس” دائماً ما يُساند نادي الزمالك على حساب الأهلي في أي قضية مهما كانت، مؤكداً في الوقت ذاته أن قيام شلبي بالمقارنة بين قضية هروب عصام الحضري من الأهلي ورحيل كهربا عن الزمالك ليس له أي علاقة بالحيادية والتوازن المطلوب.

وفي ختام حديثه، أوضح أن كل الأحاديث القائمة في الآونة الأخيرة حول اقتراب النجم المغربي وليد أزارو من الرحيل عن جدران القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي القادم ليس لها أي أساس من الصحة أو داعي، وخاصة وأن اللاعب عاد من جديد لكي يتألق بشكل واضح في المباريات التي شارك فيها مع المارد الأحمر.

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