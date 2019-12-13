الأهلي يؤكد مشاركة كهربا في المران الجماعي انطلاقاً من يوم غداً السبت

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أكد النادي الأهلي مشاركة النجم محمود عبد المنعم كهربا في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي انطلاقاً من يوم غداً السبت، بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن انضمامه للمارد الأحمر اليوم الجمعة.

وأوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات صحفية له أن محمود عبد المنعم كهربا سوف يخضع لفترة تأهيل خاصة بشكل منفرد في المران الجماعي للفريق الأهلاوي بداية من يوم غداً السبت.

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وأشار أيضاً إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي لن يتمكن من الاعتماد على كهربا في المباريات إلا بعد قيده في قائمة الفريق شهر يناير المقبل من العام القادم 2020، وذلك تحديداً مع فتح أبواب سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة.

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