أسامة نبيه يطلب من كهربا الالتزام والتركيز بعد التعاقد رسمياً مع الأهلي

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حرص الكابتن أسامة نبيه المدرب المساعد للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم سابقاً على توجيه نصيحة في غاية الأهمية للنجم محمود عبد المنعم كهربا، بعدما تعاقد الأخير بشكل رسمي مع النادي الأهلي اليوم الجمعة.

وأكد أسامة نبيه خلال تصريحات صحفية له أن محمود عبد المنعم كهربا بات مُطالباً بالالتزام والتركيز خلال المرحلة القادمة بعد انتقاله إلى النادي الأهلي، وخاصة وأنها قد تكون المحطة الأخيرة في مسيرته الرياضية.

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وأشار أيضاً إلى أن كهربا كان دائماً ما يُقدم مستويات فنية مميزة للغاية رفقة جميع الأندية التي لعب لها سابقاً، إلا أن عدم الانضباط كان عائقاً أمامه في العديد من الأوقات.

وفي ختام حديثه، شدد أسامة نبيه على أن محمود عبد المنعم كهربا قد يعيش أفضل لحظات مسيرته الرياضية مع الأهلي، وذلك في حالة ركز فقط على لعب كرة القدم دون التركيز مع أي شيء آخر.

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