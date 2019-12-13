الغندور يُهاجم الأهلي وكهربا .. ويؤكد: الزمالك لن يتنازل عن حقوقه

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هاجم الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك سابقاً والإعلامي حالياً النادي الأهلي والنجم محمود عبد المنعم كهربا بشكل لاذع، بعدما أعلن الأهلي رسمياً اليوم الجمعة عن إتمام التعاقد مع كهربا في صفقة مدوية من العيار الثقيل.

وأكد خالد الغندور خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن محمود عبد المنعم كهربا لم يحترم نادي الزمالك وجماهيره الغفيرة، بالرغم من أن الفارس الأبيض هو السبب في النجومية التي وصل لها اللاعب في السنوات الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن الأهلي كان يستعد للإعلان رسمياً عن هذه الصفقة مساء يوم أمس الخميس في حالة خسارة الزمالك من بيراميدز، ولكن فوز الزمالك جعله يؤجل الإعلان عن الصفقة إلى اليوم الجمعة حتى يُغطي على المستوى المميز الذي قدمه الزمالك في لقاء يوم أمس الخميس.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب هو من قام بتحريض كهربا بالرحيل عن صفوف نادي الزمالك، من خلال إعطائه مبلغ 60 مليون جنيه مصري حتى يقوم بتسديد الغرامة التي سوف يتم توقيعها عليه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ثم يحتفظ ببقية الأموال في حسابه الشخصي.

وشدد خالد الغندور في حديثه على أن أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك عرض على كهربا تعديل عقده إضافة إلى منحه راتب سنوي تصل قيمته إلى مبلغ 9 مليون جنيه، إلا أن اللاعب رفض ذلك وطلب المساواة مع النجم التونسي فرجاني ساسي الذي يتقاضى راتباً سنوياً تصل قيمته إلى مبلغ 18 مليون جنيه.

وفي ختام مقطع الفيديو، أكد أن القيم والمبادئ التي يمتاز بها النادي الأهلي الهدف الرئيسي منها هو الضحك على الجماهير، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأهلي ينظر فقط إلى مصلحته الشخصية، حيث تُردد جماهيره الآن “إضرب يا خطيب” بعد ضم كهربا، ولكنهم لا يعتبرون خطف عبد الله السعيد من الإسماعيلي خيانة.

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