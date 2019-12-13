أمير توفيق: الأهلي ليس طرفاً في أزمة كهربا مع الزمالك والصفقة قانونية 100%

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أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن ناديه ليس له أي علاقة على الإطلاق بالأزمة القائمة بين نادي الزمالك وبين النجم محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً اليوم الجمعة إلى صفوف المارد الأحمر.

وأوضح أمير توفيق خلال تصريحات صحفية له أن موقف النادي الأهلي سليم وقانوني بنسبة 100%، وخاصة وأن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رفض تماماً الإعلان عن الصفقة إلا بعد التأكد من استكمال كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالصفقة.

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وأشار أيضاً إلى أن المفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا لم تكن صعبة تماماً مثلما يُقال في مختلف وسائل الإعلام، حيث بدأ التفاوض مع اللاعب منذ 10 أيام قبل أن يتم توقيع العقد بشكل رسمي منذ يومين، ولكن تم تأجيل الإعلان عن الصفقة حتى اليوم الجمعة بسبب استكمال بقية الإجراءات اللازمة.

وفي ختام حديثه، شدد أمير توفيق على أن المجد الشخصي لا يُعتبر مهماً بالنسبة له بعد الصفقات المدوية التي أبرمها للنادي الأهلي في الآونة الأخيرة مثل حسين الشحات ثم محمد مجدي قفشة، مؤكداً في الوقت ذاته أن أهم شيء هو تلبية احتياجات النادي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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