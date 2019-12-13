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يترقب عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، حيث يتواصل في هذه الجولة الصراع الشرس بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على لقب الدوري العام.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، والتي يأتي في مقدمتها مباراة الأهلي حامل اللقب مع ضيفه حرس الحدود.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

اف سي مصر / الإسماعيلي، الأحد 15 ديسمبر 2019، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

سموحة / أسوان، الساعة الخامسة مساءً.

الأهلي / حرس الحدود، الساعة السابعة والنصف مساءً.

طنطا / الإنتاج الحربي، الإثنين 16 ديسمبر 2019، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

المقاولون العرب / وادي دجلة، الساعة الخامسة مساءً.

مصر المقاصة / الاتحاد السكندري، الساعة الخامسة مساءً.

طلائع الجيش / الزمالك، الساعة السابعة والنصف مساءً.

إنبي / المصري البورسعيدي، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، الساعة الخامسة مساءً.

بيراميدز / الجونة، الساعة السابعة والنصف مساءً.

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