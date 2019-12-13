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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، حيث يأمل فيها ليفربول مواصلة الابتعاد في صدارة ترتيب البريميرليج وحيداً دون أي شريك.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن هذه الجولة ستكون شاهدة على صدام منتظر بين أرسنال وبين ضيفه مانشستر سيتي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ليفربول / واتفورد، السبت 14 ديسمبر 2019، ملعب أنفيلد رود، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

تشيلسي / بورنموث، ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة لندن، الساعة الخامسة مساءً.

شيفيلد يونايتد / أستون فيلا، الساعة الخامسة مساءً.

ليستر سيتي / نورويتش سيتي، ملعب كينغ باور، الساعة الخامسة مساءً.

بيرنلي / نيوكاسل يونايتد، الساعة الخامسة مساءً.

ساوثهامبتون / وست هام يونايتد، الساعة السابعة والنصف مساءً.

مانشستر يونايتد / إيفرتون، الأحد 15 ديسمبر 2019، ملعب أولد ترافورد، الساعة الرابعة عصراً.

ولفرهامبتون / توتنهام هوتسبير، ملعب مولينيو، الساعة الرابعة عصراً.

أرسنال / مانشستر سيتي، ملعب الإمارات في العاصمة لندن، الساعة السادسة والنصف مساءً.

كريستال بالاس / برايتون أند هوف ألبيون، الإثنين 16 ديسمبر 2019، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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