موعد مباراة ليفربول وواتفورد بمشاركة “محمد صلاح” السبت 14/12/2019

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موعد مباراة ليفربول وواتفورد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق واتفورد في يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وواتفورد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وواتفورد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وواتفورد قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد

موعد مباراة ليفربول وواتفورد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق واتفورد في يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ليفربول وواتفورد تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وواتفورد، ستكون مباراة ليفربول وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وواتفورد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وواتفورد

موعد مباراة ليفربول وواتفورد، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق واتفورد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة عروضه المثالية للغاية في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات.

ويعيش فريق ليفربول أوقاتاً أكثر من رائعة لا مثيل لها على الإطلاق، وخاصة بعدما نجح منتصف الأسبوع الماضي في ضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إنه ضمن أيضاً صدارة مجموعته بعد أن كان مهدداً بالإقصاء من دور المجموعات من عمر المسابقة.

ويأمل فريق الريدز في مواصلة السير على نفس المسار الذي سار عليه منذ انطلاقة الموسم الجاري، على أمل أن ينجح هذه المرة في التتويج بالعديد من الألقاب مع نهاية الموسم، علماً بأن فريق ليفربول لم يتمكن من الفوز سوى بلقب وحيد فقط في الموسم الماضي وهو لقب دوري أبطال أوروبا.

وكانت بدايته مع الموسم الجاري ممتازة جداً من خلال التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، على أمل أن يتمكن من ضم لقب كأس العالم للأندية خلال شهر ديسمبر الحالي إلى خزينة ألقابه، فيما ستكون الفرصة سانحة أمامه من أجل المنافسة على 4 جبهات أخرى في الدور الثاني من عمر الموسم.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق ليفربول هو محاولة الظفر بلقب البريميرليج من أجل إنهاء عقدته التي دامت طيلة السنوات الماضية وتحديداً من عام 1990، علماً بأن فريق الريدز يبدو حالياً أقرب من أي وقت مضى من التربع أخيراً على عرش كرة القدم الإنجليزية.

على الجانب المقابل، يبدو فريق واتفورد في وضعية سيئة للغاية قبل خوضه هذه المباراة الصعبة أمام مضيفه فريق ليفربول، حيث عانى الفريق من سلسلة كارثية من النتائج السلبية منذ بداية الموسم وحتى الآن، مما جعله يتواجد في الوقت الحالي في منطقة الهبوط في ظل تغيير المدربين في أكثر من مناسبة في الأشهر الأربعة الماضية.

وإليكم الآن نتائج فريق ليفربول في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

ليفربول 1/1 نابولي الإيطالي، دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 1/2 برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 2/5 إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

بورنموث 3/0 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

سالزبورغ النمساوي 2/0 ليفربول، دوري أبطال أوروبا.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق واتفورد في آخر 5 مباريات خاضها في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

نورويتش سيتي 2/0 واتفورد.

واتفورد 3/0 بيرنلي.

ساوثهامبتون 1/2 واتفورد.

ليستر سيتي 0/2 واتفورد.

واتفورد 0/0 كريستال بالاس.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من ليفربول وواتفورد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد مرور 16 جولة من عمر المسابقة:

ليفربول، المركز الأول، يمتلك في رصيده 46 نقطة.

واتفورد، المركز الأخير، يمتلك في رصيده 9 نقاط فقط لا غير.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتيجة آخر 6 مواجهات مباشرة بين ليفربول وواتفورد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

ليفربول 1/6 واتفورد، الأحد 6 نوفمبر 2016.

واتفورد 1/0 ليفربول، الإثنين 1 مايو 2017.

واتفورد 3/3 ليفربول، السبت 12 أغسطس 2017.

ليفربول 0/5 واتفورد، السبت 17 مارس 2018.

واتفورد 3/0 ليفربول، السبت 24 نوفمبر 2018.

ليفربول 0/5 واتفورد، الأربعاء 27 فبراير 2019.

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