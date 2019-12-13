كهربا: العودة إلى بيتي الأهلي هو الفوز الحقيقي

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قام النجم محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً إلى صفوف النادي الأهلي بالتعليق في الساعات الماضية على خطوة تعاقده بشكل رسمي مع أبناء القلعة الحمراء، بعدما أعلن الأخير اليوم الجمعة عن إتمام الصفقة بنجاح.

وقام محمود عبد المنعم كهربا بكتابة منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وجاء فيه التالي:

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الطيبون دائماً يفوزون في النهاية، الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي النادي الأهلي، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.

يُذكر أن كهربا انضم إلى صفوف المارد الأحمر في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي، من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، قبل أن يقوم بالتوقيع مع النادي الأهلي لأربعة سنوات ونصف مقابل حصوله على راتب سنوي تصل قيمته إلى 9 مليون جنيه مصري.

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