موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني السبت 14/12/2019

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موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق ريال سوسيداد في مساء يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 على ملعب أنويتا في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وريال سوسيداد قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق ريال سوسيداد في مساء يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 على ملعب أنويتا في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، ستكون مباراة برشلونة وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وريال سوسيداد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وريال سوسيداد

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق ريال سوسيداد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع على صدارة الترتيب رفقة غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويُدرك الفريق الكتالوني جيداً أن هذه المباراة ستكون في غاية الأهمية أمام مضيفه الباسكي، وخاصة تسبق مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد بأيام قليلة، حيث من المقرر أن تُقام موقعة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد منتصف الأسبوع المقبل وتحديداً في يوم الأربعاء القادم على ملعب الكامب نو.

وهو الأمر الذي يُجبر البارسا على ضرورة حصد النقاط الكاملة من أمام مضيفه ريال سوسيداد، حتى يتقدم على الريال بفارق 3 نقاط مؤقتاً، على أمل أن يتعثر الفريق الملكي في رحلته الصعبة مساء يوم الأحد حينما ينزل ضيفاً على فريق فالنسيا الذي يمر بفترة أكثر من رائعة في الآونة الأخيرة على كافة المستويات.

ومن المؤكد أن عودة الأسطورة ليونيل ميسي لقائمة فريقه برشلونة في هذه المباراة، سوف يكون لها مفعول السحر على زملائه مثلما هو الحال دائماً، على أمل أن يتمكن ميسي من صناعة الفارق مرة أخرى وقيادة فريقه لفوز في غاية الأهمية في وقت حساس من عمر الموسم الجاري.

على الجانب المقابل، يبدو فريق ريال سوسيداد في وضعية ممتازة بدوره قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه برشلونة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الفريق الباسكي يتواجد حالياً في المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وهو الأمر الذي يعكس بالتالي مدى قوة فريق ريال سوسيداد الموسم الحالي، وبالتالي فإن حدوث المفاجأة يُعد أمراً وارداً أمام العملاق الكتالوني على ملعب أنويتا الذي كان دائماً ما يُشكل عقدة في السنوات الماضية أمام لاعبي البارسا.

وإليكم الآن نتائج فريق برشلونة في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

ليغانيس 2/1 برشلونة، الدوري الإسباني.

برشلونة 1/3 بوروسيا دورتموند الألماني، دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد 1/0 برشلونة، الدوري الإسباني.

برشلونة 2/5 ريال مايوركا، الدوري الإسباني.

إنتر ميلانو الإيطالي 2/1 برشلونة، دوري أبطال أوروبا.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق ريال سوسيداد في آخر 5 مباريات خاضها في مسابقة الدوري الإسباني:

غرناطة 2/1 ريال سوسيداد.

ريال سوسيداد 1/1 ليغانيس.

ريال مدريد 1/3 ريال سوسيداد.

ريال سوسيداد 1/4 إيبار.

بلد الوليد 0/0 ريال سوسيداد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من برشلونة وريال سوسيداد في مسابقة الدوري الإسباني حتى الآن بعد مرور 16 جولة من عمر المسابقة:

برشلونة، المركز الأول، يمتلك في رصيده 34 نقطة.

ريال سوسيداد، المركز الرابع، يمتلك في رصيده 27 نقطة.

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