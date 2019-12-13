ميسي على رأس قائمة برشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق ريال سوسيداد في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة البارسا عودة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد، بعدما غاب عن مباراة منتصف الأسبوع أمام فريق إنتر ميلانو الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا مثله مثل النجم الإسباني جيرارد بيكيه بداعي حصول كلاهما على الراحة من المباريات.

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وإليكم الآن قائمة برشلونة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن / نيتو.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / توديبو / كليمنت لونجلي / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / كارلوس ألينا / فرينكي دي يونج / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: لويس سواريز / ليونيل ميسي / أنطوان جريزمان / كارليِس بيريز / أنسو فاتي.

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