موعد مباراة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية السبت 14/12/2019

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موعد مباراة الهلال والترجي الرياضي، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي في يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية، إضافة إلى عشاق نادي الهلال السعودي وأيضاً عشاق نادي الترجي الرياضي التونسي والنجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والترجي الرياضي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والترجي الرياضي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والترجي الرياضي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الهلال والترجي الرياضي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال والترجي الرياضي

موعد مباراة الهلال والترجي الرياضي، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي في يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وتنطلق مباراة الهلال والترجي الرياضي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والترجي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والترجي الرياضي، ستكون مباراة الهلال والترجي الرياضي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الهلال والترجي الرياضي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة الهلال والترجي الرياضي منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق البحريني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال والترجي الرياضي

موعد مباراة الهلال والترجي الرياضي، يدخل فريق الهلال السعودي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي في مسابقة كأس العالم للأندية، وهو عازماً على الإطاحة به من أجل بلوغ محطة الدور نصف النهائي من عمر مونديال الأندية.

وبكل تأكيد يمتلك فريق الهلال كافة الإمكانيات اللازمة ليس فقط من أجل إقصاء فريق الترجي، وإنما من أجل المنافسة حتى على لقب كأس العالم للأندية، نظراً إلى التشكيلة المثالية التي يملكها تحت قيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو.

وقدم الزعيم خلال العام الحالي مستويات مميزة للغاية على الصعيد القاري وتحديداً في مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث تخطى جميع العقبات التي كانت في طريقه مهما كانت قوتها، وبالرغم من ذلك إلا أن الاختبار الحقيقي لقدراته سيكون من خلال مشاركته في النسخة الحالية من مونديال الأندية.

على الجانب المقابل، يبدو فريق الترجي الرياضي في وضعية مثالية للغاية بدوره قبل هذه المباراة المنتظرة أمام زعيم آسيا، حيث يطمح أبناء الدم والذهب هذه المرة في تقديم مستوى مميز خلال مشاركته في مسابقة كأس العالم للأندية.

وكانت المشاركة في نسخة العام الماضي كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى بالنسبة إلى فريق الترجي، مما يجعل الفرصة أمامه سانحة هذه المرة من أجل تعويض ما فات من خلال الوصول على أقل تقدير إلى الدور نصف النهائي ولم لا حتى بلوغ المباراة النهائية.

وإليكم الآن نتائج فريق الهلال في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

الفتح 3/3 الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال 1/4 عرعر، كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال 0/1 أوراوا ريدز الياباني، ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

أوراوا ريدز 2/0 الهلال، إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال 2/4 الجبلين، كأس خادم الحرمين الشريفين.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق الترجي الرياضي في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

الترجي الرياضي 1/3 البنزرتي، الدوري التونسي.

الملعب التونسي 0/0 الترجي الرياضي، الدوري التونسي.

الترجي الرياضي 1/1 أولمبيك آسفي المغربي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الرجاء البيضاوي المغربي 2/0 الترجي الرياضي، دوري أبطال إفريقيا.

الترجي الرياضي 0/1 شبيبة القبائل الجزائري، دوري أبطال إفريقيا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الهلال والترجي الرياضي على الصعيد المحلي حتى الآن:

الهلال، المركز الثالث، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يمتلك في رصيده 20 نقطة من 9 مباريات.

الترجي الرياضي، المركز السابع، الدوري التونسي، يمتلك في رصيده 16 نقطة من 6 مباريات.

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