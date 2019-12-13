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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020، حيث يتواصل الصراع في هذه الجولة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد على صدارة ترتيب الليغا الإسبانية.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2019 / 2020، وفي مقدمتها مباراة برشلونة مع مضيفه ريال سوسيداد، إضافة إلى مباراة ريال مدريد مع مضيفه فالنسيا.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2019 / 2020:

ديبورتيفو ألافيس / ليغانيس، الجمعة 13 ديسمبر 2019، الساعة العاشرة مساءً.

غرناطة / ليفانتي، السبت 14 ديسمبر 2019، الساعة الثانية ظهراً.

ريال سوسيداد / برشلونة، ملعب أنويتا، الساعة الخامسة مساءً.

أتلتيك بيلباو / إيبار، الساعة السابعة والنصف مساءً.

أتلتيكو مدريد / أوساسونا، الساعة العاشرة مساءً.

خيتافي / بلد الوليد، الأحد 15 ديسمبر 2019، الساعة الواحدة ظهراً.

سيلتا فيغو / ريال مايوركا، الساعة الثالثة عصراً.

إسبانيول / ريال بيتيس، الساعة الخامسة مساءً.

إشبيلية / فياريال، الساعة السابعة والنصف مساءً.

فالنسيا / ريال مدريد، ملعب ميستايا، الساعة العاشرة مساءً.

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