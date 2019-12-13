القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية السبت 14/12/2019

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والترجي الرياضي، يتطلع عشاق كرة القدم العربية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الهلال السعودي، وأيضاً عشاق النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة الهلال والترجي الرياضي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والترجي الرياضي، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة الهلال والترجي الرياضي في مسابقة كأس العالم للأندية.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والترجي الرياضي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والترجي الرياضي، يرغب كل عاشق لنادي الترجي الرياضي التونسي في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة الهلال والترجي الرياضي في عصر يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم العربية وخاصة عشاق نادي الهلال السعودي متابعة مباراة الهلال والترجي الرياضي في مسابقة كأس العالم للأندية عبر قناة بي إن سبورت HD1 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD13 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة الهلال والترجي الرياضي والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والترجي الرياضي، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي الترجي الرياضي التونسي وكرة القدم العربية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة الهلال والترجي الرياضي بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة الهلال والترجي الرياضي في عصر يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، وذلك بداية من الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والترجي الرياضي في مسابقة كأس العالم للأندية:

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

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