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يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020، حيث يبحث إنتر ميلانو عن تعزيز موقعه في صدارة ترتيب الكالتشيو، فيما يسعى يوفنتوس لمواصلة مطاردة غريمه التقليدي.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي 2019 / 2020، وفي مقدمتها مباراة إنتر ميلانو مع مضيفه فيورنتينا، إضافة إلى مباراة يوفنتوس مع ضيفه أودينيزي.

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ولا يقتصر الأمر على مباريات الصراع على الصدارة فقط، حيث تشهد هذه الجولة أيضاً مباريات أخرى تخص الصراع على المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

بريشيا / ليتشي، السبت 14 ديسمبر 2019، الساعة الرابعة عصراً.

نابولي / بارما، الساعة السابعة مساءً.

جنوى / سامبدوريا، ملعب لويجي فيراريس، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

هيلاس فيرونا / تورينو، الأحد 15 ديسمبر 2019، الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

ميلان / ساسولو، الساعة الرابعة عصراً.

بولونيا / أتالانتا، الساعة الرابعة عصراً.

يوفنتوس / أودينيزي، الساعة الرابعة عصراً.

روما / سبال، الساعة السابعة مساءً.

فيورنتينا / إنتر ميلانو، ملعب أرتيميو فرانكي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

كالياري / لاتسيو، الإثنين 16 ديسمبر 2019، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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