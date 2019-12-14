سيد عبد الحفيظ: كهربا لاعب كبير والأهلي مختلف عن أي نادي آخر

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أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن النجم محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً إلى صفوف القلعة الحمراء يُعد لاعباً كبيراً ويمتلك قدرات فنية عالية، والتي من شأنها أن تُساعد المارد الأحمر على تحقيق أهدافه في المرحلة القادمة.

وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الأهلي” أن النادي الأهلي مختلف عن أي نادي آخر سبق وأن لعب معه محمود عبد المنعم كهربا، نظراً إلى وجود منظومة عمل ناجحة داخل النادي إضافة إلى تحمل كل شخص مسؤولياته.

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وأشار أيضاً إلى أن كهربا لا يزال أمامه الكثير من العمل حتى يصل إلى أهدافه مع الفريق الأهلاوي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع داخل النادي الأهلي سوف يُساعده بشتى الطرق الممكنة لتحقيق النجاح، وهو نفس الحال أيضاً بالنسبة إلى اللاعب الذي سيُساعد الأهلي من أجل التتويج بالألقاب.

وفي ختام حديثه، شدد سيد عبد الحفيظ على أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يهتم بكل التفاصيل الصغيرة التي يعتقد البعض أنها بسيطة، لذا كان ذلك سبباً واضحاً في تطور مستوى لاعبي الأهلي خلال المرحلة الماضية.

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