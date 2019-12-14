محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع اليوم أمام واتفورد في البريميرليج

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا ظهر اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق واتفورد، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة ليفربول وواتفورد تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ليفربول وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق واتفورد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

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