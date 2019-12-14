مواعيد مباريات اليوم السبت 14/12/2019 .. ليفربول وواتفورد والهلال ضد الترجي

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم السبت 14/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم السبت العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفي مقدمتها مباراة برشلونة مع مضيفه ريال سوسيداد في مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى مباريات الدور ربع النهائي في مسابقة كأس العالم للأندية.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم السبت 14/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

غرناطة / ليفانتي، الدوري الاسباني، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الثانية ظهراً.

ريال سوسيداد / برشلونة، الدوري الاسباني، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة الخامسة مساءً.

أتلتيكو مدريد / أوساسونا، الدوري الأسباني، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة العاشرة مساءً.

ليفربول / واتفورد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

تشيلسي / بورنموث، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة الخامسة مساءً.

ليستر سيتي / نوريتش سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق أحمد فؤاد، الساعة الخامسة مساءً.

شيفيلد يونايتد / أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، المعلق حسام الدمسيسي، الساعة الخامسة مساءً.

ساوثهامبتون / وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة السابعة والنصف مساءً.

ضمك / الفيحاء، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الحادية عشر، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق مشاري القرني، الساعة 14:35 ظهراً.

الاتحاد / الفيصلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الحادية عشر، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق بلال علام، الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

الهلال السعودي / الترجي الرياضي التونسي، كأس العالم للأندية، الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، المعلق خالد الحدي، قناة الكأس الرياضية HD6 المشفرة، المعلق هيكل الصغير، الساعة الرابعة عصراً.

السد القطري / مونتيري المكسيكي، كأس العالم للأندية، الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق يوسف سيف، قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، قناة الكأس الرياضية HD6 المشفرة، المعلق محمد السعدي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

نابولي / بارما، الدوري الإيطالي، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة السابعة مساءً.

جنوى / سامبدوريا، الدوري الإيطالي، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

بايرن ميونخ / فيردر بريمن، الدوري الألماني، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

ماينز / بوروسيا دورتموند، الدوري الألماني، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD10 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

ميتز / أولمبيك مارسيليا، الدوري الفرنسي، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة السادسة والنصف مساءً.

أنجيه / موناكو، الدوري الفرنسي، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة التاسعة مساءً.

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