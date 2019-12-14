تشكيل برشلونة المتوقع الليلة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

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يشهد ملعب أنويتا في إقليم الباسك على أرض دولة إسبانيا مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال سوسيداد ضيفه فريق برشلونة، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

تنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة برشلونة وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت لونجلي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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