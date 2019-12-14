تشكيل الهلال والترجي المتوقع اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية

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يشهد ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

تنطلق مباراة الهلال والترجي الرياضي تحديداً في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الهلال والترجي الرياضي منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المشفرة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتمثل هذه القنوات على النحو التالي:

قناة بي إن سبورت HD1، المعلق حفيظ دراجي.

قناة الكأس الرياضية القطرية HD3، المعلق خالد الحدي.

قناة الكأس الرياضية القطرية HD السادسة، المعلق هيكل الصغير.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الهلال في مباراة اليوم أمام فريق الترجي الرياضي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك / جانغ / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / محمد كنو / أندري كاريلو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.

المدير الفني: الروماني رازفان لوشيسكو.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق الترجي الرياضي في مباراة اليوم أمام فريق الهلال:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / محمد أمين اليعقوبي / خليل شمام / إلياس شتي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / كوامي بونسو / عبد الرؤوف بن غيث.

خط الهجوم: أنيس البدري / حمدو المصري / إبراهيم واتارا.

المدير الفني: التونسي معين الشعباني.

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