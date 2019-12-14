موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري الأحد 15/12/2019

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موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق حرس الحدود في مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي وحرس الحدود قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق حرس الحدود في مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، ستكون مباراة الأهلي وحرس الحدود منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وحرس الحدود منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وحرس الحدود

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته القادمة السهلة على الورق أمام ضيفه فريق حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مثلما كان الحال تماماً في جميع المباريات التي خاضها محلياً منذ انطلاقة الموسم الحالي.

وبكل تأكيد يُقدم المارد الأحمر بداية أكثر من رائعة في موسم يبدو أنه سيكون حافلاً بالألقاب في نهاية المطاف على كافة المستويات، وخاصة المستوى القاري في ظل سعي فريق الأهلي للعودة من جديد للتربع على عرش كرة القدم الأفريقية من خلال التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013.

ويخوض الفريق الأهلاوي مباراته القادمة أمام الفريق السكندري وسط معنويات مرتفعة للغاية بين جماهيره، بعدما نجح مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب في التعاقد بشكل رسمي مع النجم محمود عبد المنعم كهربا في أولى صفقات الفريق الأول خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ولن يُشارك كهربا مع فريقه الجديد الأهلي إلا مع بداية الدور الثاني من عمر الموسم الحالي وتحديداً في مطلع شهر يناير المقبل من العام القادم 2020 حينما يفتح الاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد المحلي للأندية، ولكن إتمام الصفقة بنجاح في الوقت الراهن سوف يمنح المارد الأحمر قوة إضافية من شأنها أن تُساعد الفريق على تحقيق أهدافه المرحلة القادمة.

ومن جانبه، بات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي هو أكثر الأشخاص سعادة بعد إتمام هذه الصفقة الهجومية، نظراً لكونها سوف تكون الحل المناسب لمشاكل الخط الهجومي للمارد الأحمر في ظل تراجع مستوى كلاً من الثلاثي مروان محسن ووليد أزارو وحتى صلاح محسن.

على الجانب المقابل، يبدو فريق حرس الحدود في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة والصعبة أمام مضيفه فريق الأهلي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الفريق السكندري يتواجد في الوقت الحالي في المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وهو الأمر الذي يؤكد بالتالي على العروض القوية التي يُقدمها فريق حرس الحدود في الموسم الجاري، ولا يقتصر الأمر فقط على التألق في مسابقة الدوري العام، بل إن فريق حرس الحدود تمكن أيضاً من الوصول إلى محطة الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس مصر.

وإليكم الآن نتائج فريق الأهلي في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

الجونة 4/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

النجم الساحلي 0/1 الأهلي، دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي 1/3 بني سويف، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 1/2 الهلال السوداني، دوري أبطال إفريقيا.

وادي دجلة 3/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق حرس الحدود في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

الإسماعيلي 1/0 حرس الحدود، الدوري المصري الممتاز.

مصر المقاصة 2/1 حرس الحدود، الدوري المصري الممتاز.

حرس الحدود 1/0 الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

حرس الحدود 0/1 بتروجيت، كأس مصر.

حرس الحدود 0/0 اف سي مصر، الدوري المصري الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الأهلي وحرس الحدود في مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى الآن:

الأهلي، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 15 نقطة من 5 مباريات.

حرس الحدود، المركز السابع، يمتلك في رصيده 10 نقاط من 7 مباريات.

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