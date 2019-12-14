خالد جلال ينتقد كهربا بعد تعاقده رسمياً مع الأهلي

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حرص الكابتن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقاً على توجيه انتقادات لاذعة إلى النجم محمود عبد المنعم كهربا، بعدما تعاقد الأخير بشكل رسمي يوم أمس الجمعة مع الغريم التقليدي الأهلي.

وأكد خالد جلال خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الحدث اليوم” مساء يوم أمس الجمعة أن نادي الزمالك لا يقف مثله مثل الأهلي أو أي نادي آخر على لاعب واحد فقط، والدليل على ذلك نادي المقاولون العرب الذي تخلى عن الثنائي محمد صلاح ومحمد النني في وقت سابق.

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وأشار أيضاً إلى أن محمود عبد المنعم كهربا رحل عن صفوف الزمالك في وقت كان الفريق يحتاج لخدماته فيه، مما يجعل جماهير القلعة البيضاء غير راضية تماماً عن اللاعب الذي كان من الممكن أن يُكمل الموسم مع الفارس الأبيض ثم يجتمع بعدها مع مجلس الإدارة ليُقرر مصيره.

وشدد خالد جلال في حديثه على أن كهربا لن يكون مفيداً للنادي الأهلي من الناحية الفنية، نظراً إلى تواجد أكثر من لاعب في مركزه إضافة إلى اعتماد المدير الفني السويسري رينيه فايلر على نظام المداورة بين اللاعبين، مؤكداً في الوقت أنه لا يُنكر الخبرات الدولية التي يمتلكها اللاعب.

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