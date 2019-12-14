فايلر يُبرر لحسين السيد سبب عدم الاعتماد عليه في المباريات

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كشف مصدر مقرب من النادي الأهلي عن تفاصيل الجلسة الخاصة التي جمعت بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وبين الظهير الأيسر حسين السيد في الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن المدرب السويسري كان حريصاً على الحديث مع حسين السيد، من أجل توضيح الأسباب التي منعته من الاعتماد على خدماته منذ انطلاقة الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو حتى القاري.

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وأوضح أن رينيه فايلر كان ينوي الاعتماد على حسين السيد بصفة أساسية في مباراة دور ال32 من مسابقة كأس مصر أمام فريق الشرقية، إلا أن رغبته في تجهيز محمود وحيد لمباراة الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا جعلته مُجبراً على عدم اختياره مرة أخرى.

وشدد المصدر على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لا يُمانع تماماً رحيل اللاعب عن جدران القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة، إلا أن القرار النهائي سيكون بيد المدرب رينيه فايلر وحده في نهاية المطاف.

يُذكر أن حسين السيد لم يحظى بأي فرصة على الإطلاق من أجل المشاركة في المباريات مع المارد الأحمر، وذلك منذ عودته من رحلة الإعارة الخارجية التي كانت مع فريق الاتفاق السعودي في آخر موسمين على التوالي.

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