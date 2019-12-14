الأهلي يستعيد خدمات محمود متولي قبل مواجهة حرس الحدود

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شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم السبت عودة المدافع محمود متولي، من أجل المشاركة بشكل طبيعي مرة أخرى في التدريبات رفقة زملائه بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي كانت قد لحقت به في الآونة الأخيرة.

وأدى محمود متولي تدريبات بدنية قوية بجانب العديد من زملائه، وفي مقدمتهم النجم التونسي علي معلول الذي يستعد بدوره للعودة مجدداً للمشاركة في المباريات.

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يُذكر أن متولي كان يُعاني طيلة الفترة الماضية من الإصابة بتمزق على مستوى العضلة الخلفية، إلا أنه نفذ البرنامج التأهيلي الخاص به تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي، قبل أن يتعافى أخيراً بشكل نهائي من تلك الإصابة.

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