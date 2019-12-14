تشكيل ليفربول الرسمي اليوم أمام واتفورد .. محمد صلاح يقود الهجوم

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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق واتفورد في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُقام مباراة ليفربول وواتفورد على ملعب أنفيلد رود ظهر اليوم السبت، وذلك تحديداً بداية من الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة ليفربول وواتفورد ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول الرسمي في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق واتفورد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / جيمس ميلنر.

خط الوسط: جوردان هندرسون / شيردان شاكيري / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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