موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني الأحد 15/12/2019

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موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق فالنسيا في مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، إضافة إلى عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة وأيضاً عشاق نادي فالنسيا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وفالنسيا قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق فالنسيا في مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، ستكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وفالنسيا

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، حيث يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق فالنسيا في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل العودة بالنقاط الكاملة من معقل الخفافيش قبل أيام قليلة فقط على موعد مباراة الكلاسيكو مع غريمه التقليدي برشلونة.

ويُدرك فريق ريال مدريد جيداً أن مهمته ستكون في غاية التعقيد الأسبوع الحالي، وذلك سواء في رحلته الأولى إلى مدينة فالنسيا، أو خاصة في رحلته الثانية في إقليم كتالونيا، مما يجعل الأسبوع الجاري مصيرياً بالنسبة إلى مستقبل الفريق الملكي وحظوظه في المنافسة على لقب الليغا الإسبانية.

ولعل ما يُعقد الأمور بشكل أكبر أن الريال سوف يكون محروماً الأسبوع الحالي من خدمات بعض نجومه البارزين، وفي مقدمتهم النجم البلجيكي إدين هازارد الذي استعاد عافيته بشكل واضح مؤخراً، ولكنه تعرض إلى إصابة جديدة قبل أسبوعين من الآن.

ولا يقتصر الأمر على غياب هازارد وحده، بل إن المشكلة الرئيسية التي ستواجه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هي مركز الظهير الأيسر، حيث يغيب النجم البرازيلي مارسيلو فييرا بداعي الإصابة، كما يغيب أيضاً الفرنسي فيرلاند ميندي بداعي الإيقاف.

وهو الأمر الذي سوف يجعل زين الدين زيدان حائراً للغاية في اختيار اللاعب المناسب في مركز الظهير الأيسر، بل إنه قد يكون أيضاً على مشارف تغيير طريقة لعب فريقه من خلال الاعتماد على 3 لاعبين في مركز قلب الدفاع بدلاً من 2 فقط، حتى يؤمن الحصون الدفاعية لفريقه خلال هذه المباراة المعقدة أمام فالنسيا.

على الجانب المقابل، يبدو فريق فالنسيا في وضعية مثالية للغاية قبل موعد هذه القمة التي سوف تجمعه مع الفريق الملكي، ويكفي الإشارة فقط إلى نجاح فريق الخفافيش منذ أيام قليلة في ضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى فريق أياكس أمستردام الهولندي.

وهو التأهل الذي سيمنح اللاعبين دفعة معنوية هائلة قبل استضافة الريال مساء يوم الأحد، علماً بأن فريق فالنسيا في حاجة ماسة إلى النقاط بدوره مثله مثل ريال مدريد، نظراً إلى منافسته بقوة مع عدة أندية أخرى على إحدى المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وإليكم الآن نتائج فريق ريال مدريد في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

ريال مدريد 1/3 ريال سوسيداد، الدوري الإسباني.

ريال مدريد 2/2 باريس سان جيرمان الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

ديبورتيفو ألافيس 2/1 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

ريال مدريد 0/2 اسبانيول، الدوري الإسباني.

كلوب بروج البلجيكي 3/1 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق فالنسيا في آخر 5 مباريات خاضها الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ريال بيتيس 1/2 فالنسيا، الدوري الإسباني.

فالنسيا 2/2 تشيلسي الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا.

فالنسيا 1/2 فياريال، الدوري الإسباني.

ليفانتي 4/2 فالنسيا، الدوري الإسباني.

أياكس أمستردام الهولندي 1/0 فالنسيا، دوري أبطال أوروبا.

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