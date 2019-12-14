تشكيل برشلونة الرسمي الليلة أمام ريال سوسيداد .. ميسي يقود الهجوم

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق ريال سوسيداد في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد مساء اليوم السبت على ملعب أنويتا، وذلك تحديداً بداية من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة برشلونة وريال سوسيداد ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل برشلونة الرسمي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت لونجلي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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