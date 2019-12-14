محمد صلاح يُسجل هدفاً رائعاً في واتفورد ويقود ليفربول لفوز جديد في البريميرليج

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واصل فريق ليفربول عروضه المميزة بعد فوزه الصعب اليوم السبت على حساب ضيفه فريق واتفورد بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وسجل الهدف الأول لمصلحة فريق ليفربول في اللقاء النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 38 بطريقة أكثر من رائعة عبر قدمه اليمنى هذه المرة.

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ومن جانبه، تمكن النجم السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف هو أيضاً لصالح فريقه، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت ذلك الهدف، ليبقى الوضع على ما هو عليه حتى جاءت الدقيقة 90 من عمر المباراة ليُسجل فخر العرب محمد صلاح ثاني أهداف فريقه حاسماً أمر النقاط الثلاث.

وجاءت مباراة ليفربول وواتفورد ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وبناءً على هذه النتيجة، رفع فريق ليفربول رصيده إلى 49 نقطة مُعززاً موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق واتفورد عند 9 نقاط فقط لا غير في المركز الأخير بقاع ترتيب البريميرليج.

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