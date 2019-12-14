مصادر تؤكد غياب شيكابالا عن الزمالك بسبب عملية جراحية !

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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك السبب الرئيسي وراء غياب النجم محمود عبد الرازق شيكابالا عن المباراة القادمة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام فريق طلائع الجيش في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن محمود عبد الرازق شيكابالا يُعاني من تواجد حصوة على الكلى، مما يجعله في حاجة ماسة لإجراء عملية جراحية من أجل إزالة هذه الحصوة حتى يتمكن من العودة مرة أخرى للمشاركة مع زملائه في المباريات.

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وأشار أيضاً إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يأمل في تعافي شيكابالا سريعاً من آثار هذه الجراحة، وخاصة في ظل حاجته للاعتماد عليه في المرحلة القادمة بسبب الخبرات الكبيرة التي يمتلكها في عالم كرة القدم.

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