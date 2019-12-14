بعد هدفيه في واتفورد .. محمد صلاح يتفوق على توريس وسواريز

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استعاد النجم المصري محمد صلاح كامل قدراته الفنية وخاصة التهديفية، بعدما ساهم اليوم في فوز فريقه ليفربول على حساب ضيفه فريق واتفورد بهدفين مقابل لا شيء في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى فخر العرب محمد صلاح تسجيل أهداف فريقه في مباراة اليوم، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إنه سجل كلاً من الهدفين بطريقة فنية أكثر من رائعة أذهلت جميع من كان حاضراً في مدرجات ملعب أنفيلد رود.

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وبناءً على هذه الثنائية التي سجلها صلاح اليوم، رفع الأخير رصيد أهدافه مع ليفربول إلى 83 هدفاً في 126 مباراة خاضها على مستوى جميع المسابقات، ليتفوق بالتالي على النجم الإسباني السابق فيرناندو توريس الذي سجل 81 هدفاً في 142 خاضها مع فريق الريدز.

وتفوق محمد صلاح أيضاً على النجم الأوروجوياني لويس سواريز الذي سجل 82 هدفاً في 133 مباراة خاضها على مستوى جميع المسابقات مع ليفربول.

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