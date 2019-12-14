محمد صلاح: واتفورد لا يستحق المركز الأخير والحظ ساعدني في الهدف الأول

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قام النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي بالتعليق على الفوز الذي حققه فريقه اليوم السبت، والذي جاء على حساب ضيفه فريق واتفورد بهدفين مقابل لا شيء في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد محمد صلاح خلال تصريحات له عبر قناة “BT Sport” الإنجليزية عقب نهاية اللقاء مباشرة أنه كان محظوظاً في الهدف الأول الذي سجله في شباك واتفورد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تمريرة زميله السنغالي ساديو ماني له قبل الهدف مباشرة كانت أكثر من رائعة.

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وشدد فخر العرب محمد صلاح على أن واتفورد قدم مباراة كبيرة من كافة النواحي، مؤكداً أنه لا يستحق التواجد في المركز الأخير في قاع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ختام حديثه، أوضح صلاح أن لاعبي ليفربول لم يتأثروا بجماهير ملعب أنفيلد رود التي توترت لعدم قدرة فريقهُا على تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة مبكراً، مشدداً على أن فريق الريدز بات يمتلك الخبرات الكافية من أجل التعامل مع مثل هذه المواقف، ويبقى الأهم في النهاية هو تحقيق الانتصار.

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