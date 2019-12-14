كلوب يتغنى بأهداف محمد صلاح الرائعة في مرمى واتفورد

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حرص الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي على الإشادة بالنجم المصري محمد صلاح، وخاصة بالأهداف الرائعة التي سجلها اليوم السبت في شباك فريق واتفورد في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فخر العرب محمد صلاح هدفين لمصلحة فريقه ليفربول بطريقة أكثر من رائعة، ليقود فريق الريدز إلى فوز في غاية الأهمية جعله يُعزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ومن جانبه، أكد يورجن كلوب خلال تصريحات له عقب نهاية اللقاء مباشرة لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC” أنه يشعر بسعادة كبيرة ليس فقط بسبب الأهداف الجميلة التي سجلها محمد صلاح، وإنما بسبب الروح الكبيرة والمستوى الكبير الذي قدمه خلال المباراة مثله مثل بقية زملائه.

وعن هدفي صلاح، أشار كلوب إلى أن الهدف الأول كان مذهلاً للغاية، مؤكداً في الوقت ذاته بشكل ساخر أن الهدف الثاني لم يكن سيئاً.

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