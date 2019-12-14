الهلال يتخطى عقبة الترجي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

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تأهل فريق الهلال السعودي إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس العالم للأندية، بعد فوزه الصعب على حساب نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

ونجح النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة الهلال في اللقاء في الدقيقة 73، بالرغم من أنه شارك كبديل في الشوط الثاني لعدم جاهزيته من الناحية البدنية.

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وأضاع الزعيم العديد من الفرص خلال المباراة، بسبب تألق حارس المرمى التونسي معز بن شريفية في المقام الأول بشكل ملفت للغاية، فيما ظهر الضعف بشكل واضح على الخط الهجومي لفريق الترجي الرياضي.

وجاءت مباراة الهلال والترجي الرياضي ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019، ليضمن بذلك زعيم آسيا مقعده في نصف نهائي مونديال الأندية، حيث يلتقي مع فريق فلامينغو البرازيلي، بينما سوف يخوض فريق الترجي الرياضي مباراة تحديد المركز الخامس مع الفريق الخاسر من مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي.

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