ياسر إبراهيم يتعرض للإصابة في مران الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

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شهد المران الجماعي الأخير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم تعرض المدافع ياسر إبراهيم إلى الإصابة، قبل يوم واحد فقط من المباراة القادمة أمام فريق حرس الحدود في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم يتمكن ياسر إبراهيم من إكمال الحصة التدريبية الختامية، بعدما اشتكى من بعض الألم على مستوى العضلة الضامة، مما دفعه إلى مغادرة ملعب مختار التتش رفقة الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية.

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ومن المتوقع أن يخرج ياسر إبراهيم من حسابات الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر من مباراة يوم غداً الأحد أمام فريق حرس الحدود، على أن يتم الكشف في وقت لاحق عن مدى حجم إصابته.

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