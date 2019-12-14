فايلر يُعلن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة حرس الحدود

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق حرس الحدود في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة المارد الأحمر تواجد 19 لاعباً دون أي غيابات جديدة عن المباراة الماضية، فيما تم استبعاد المدافع ياسر إبراهيم فقط بعد إصابته في مران اليوم.

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وإليكم الآن قائمة الأهلي في المباراة القادمة أمام فريق حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف / رامي ربيعة / محمد هاني / سعد الدين سمير / محمود وحيد / أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية / أليو ديانج / وليد سليمان / أحمد الشيخ / محمد مجدي قفشة / جونيور أجايي / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو.

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