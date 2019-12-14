برشلونة يسقط في فخ ريال سوسيداد قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد

Advertisements

سقط فريق برشلونة حامل اللقب في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام مضيفه فريق ريال سوسيداد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب أنويتا في إقليم الباسك.

ونجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في اللقاء كلاً من الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 38، إضافة إلى الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة 49.

Advertisements

على الجانب المقابل، سجل أهداف الفريق الباسكي في المباراة كلاً من ميكيل في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، فيما سجل زميله ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وجاءت مباراة برشلونة وريال سوسيداد ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وبناءً على هذه النتيجة، رفع فريق برشلونة رصيده إلى 35 نقطة مُنفرداً بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحل مساء يوم غداً الأحد ضيفاً على فريق فالنسيا في الجولة ذاتها.

ومن المقرر أن يلتقي البارسا مع الريال في مباراة الكلاسيكو مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

ومن جانبه، رفع فريق ريال سوسيداد رصيده إلى 28 نقطة، ويُصبح بالتالي مُهدداً بفقدان مركزه الرابع الحالي مع نهاية جميع مباريات هذه الجولة.

إقرأ أيضاً: فايلر يُعلن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة حرس الحدود