لجنة الحكام تختار إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلي وحرس الحدود

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم السبت عن هوية حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود، والتي من المقرر إقامتها مساء يوم غداً الأحد في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقامت لجنة الحكام بتعيين الحكم إبراهيم نور الدين من أجل إدارة مباراة الأهلي وحرس الحدود، على أن يتكون طاقمه المعاون من: أحمد توفيق طلبة / سيد نافع / عمرو سامي.

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على صعيد آخر قامت اللجنة بتعيين الحكم صبحي العمراوي من أجل إدارة مباراة الإسماعيلي مع اف سي مصر، على أن يتكون طاقمه المعاون من: محمد عبد المجيد / وائل شعبان / إسلام أبو شنب.

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