موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الأحد 15/12/2019

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موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق أرسنال في مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي، إضافة إلى عشاق النجم الجزائري رياض محرز وأيضاً عشاق نادي أرسنال، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من مانشستر سيتي وأرسنال قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق أرسنال في مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، ستكون مباراة مانشستر سيتي وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وأرسنال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة مانشستر سيتي وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات مانشستر سيتي وأرسنال

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، يدخل فريق مانشستر سيتي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق أرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل العودة من جديد إلى المسار الصحيح مرة أخرى على المستوى المحلي بعد النتائج السلبية التي حققها في الآونة الأخيرة.

ويُدرك فريق مانشستر سيتي جيداً أنه لا مجال أمامه للتعثر في أي لقاء آخر المرحلة القادمة، وذلك في حالة أراد الإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ولعل ما يُزيد من حجم الضغوطات بشكل أكبر على لاعبي فريق مانشستر سيتي، هو نجاح فريق ليفربول في الظفر بالنقاط الكاملة من هذه الجولة عقب فوزه على حساب ضيفه واتفورد بثنائية نظيفة، مما جعل الفارق يتسع مؤقتاً بينهما إلى 18 نقطة كاملة مع احتمالية عودته إلى 15 مرة أخرى في حالة فوز السيتي.

ومن المؤكد أن منافسة فريق ليفربول على لقب البريميرليج الموسم الجاري بات أمراً مستحيلاً، نظراً إلى المستوى الثابت الذي قدمه فريق الريدز منذ انطلاقة الموسم وحتى هذه اللحظة بعكس جميع الأندية الإنجليزية الأخرى.

على الجانب المقابل، يبدو فريق أرسنال في وضعية سيئة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه مانشستر سيتي، وخاصة بعد سلسلة النتائج السلبية مؤخراً التي أطاحت برأس المدرب الإسباني أوناي إيمري من الجهاز الفني للفريق اللندني، إضافة إلى عدم الاستقرار على اسم المدير الفني البديل المناسب في المرحلة القادمة.

وارتفعت معنويات جماهير نادي أرسنال قليلاً مع نهاية الأسبوع الماضي، بعدما تمكن الفريق اللندني من التأهل إلى دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي، على أمل أن يفتح اللاعبون صفحة جديدة مع الجماهير بداية من الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

ويعلم فريق الجانرز جيداً أن أقصى طموحاته على الصعيد المحلي في الموسم الجاري، سوف تتمثل في المنافسة بقوة على المركز الرابع أو الثالث، من أجل ضمان العودة من جديد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يُذكر أن أرسنال غاب عن مسابقة دوري الأبطال في السنوات الماضية، وتحديداً منذ آخر موسمين مع مدربه الفرنسي المخضرم أرسين فينجر في انتظار ما ستُسفر عنه نتائج الفريق في الموسم الجاري.

وإليكم الآن نتائج فريق مانشستر سيتي في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

مانشستر سيتي 1/1 شاختار الأوكراني، دوري أبطال أوروبا.

نيوكاسل يونايتد 2/2 مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيرنلي 4/1 مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 2/1 مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

دينامو زغرب الكرواتي 4/1 مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق أرسنال في آخر 5 مباريات خاضها على مستوى جميع المسابقات:

أرسنال 2/1 آينتراخت فرانكفورت الألماني، الدوري الأوروبي.

نورويتش سيتي 2/2 أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال 2/1 برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست هام يونايتد 3/1 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستاندر لياج البلجيكي 2/2 فريق أرسنال، الدوري الأوروبي.

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