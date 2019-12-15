تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام حرس الحدود في الدوري المصري

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق حرس الحدود، ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الأهلي وحرس الحدود منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتمثل هذه القنوات على النحو التالي:

قناة أون سبورت HD1، المعلق مؤمن حسن.

قناة تايم سبورت HD، المعلق حاتم بطيشة.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز السادس له على التوالي في مسابقة الدوري العام في الموسم الحالي، علماً بأن الفريق الأهلاوي لا يزال مُتبقي له مباراتين مؤجلتين لوقت لاحق، حيث تجمعه واحدة منهما مع غريمه التقليدي فريق الزمالك العام القادم.

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