الأهلي يؤكد قيد كهربا في القائمة الأفريقية وينفي التفاوض مع مهاجم جديد

Advertisements

أكد النادي الأهلي قيد النجم محمود عبد المنعم كهربا في القائمة الأفريقية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العام المقبل 2020، بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمي في يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن قائمة المارد الأحمر الأفريقية لا يزال مُتبقي فيها 3 أماكن شاغرة، وبالتالي سوف يتم قيد محمود عبد المنعم كهربا بدون أدنى شك.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن ملف القائمة الأفريقية يُعتبر من اختصاص الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إضافة إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في المقام الأول.

وشدد أمير توفيق في حديثه على أن الأهلي سوف يتعاقد مع صفقة أخرى وحيدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن المدرب رينيه فايلر لا يزال لم يستقر بعد على اسم اللاعب الذي يرغب في ضمه شهر يناير المقبل.

وعن الأنباء الواردة في مختلف وسائل الإعلام المصرية مؤخراً حول تفاوض الأهلي مع بعض المهاجمين الأفارقة لضم واحد منهم في الميركاتو الشتوي القادم، أكد أمير أن هذه الأخبار غير صحيحة تماماً وليست في وقتها، وخاصة في ظل عدم قيام فايلر بتحديد المركز الذي يطمح في تدعيمه في المرحلة القادمة سواء كان مهاجم.

إقرأ أيضاً: تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام حرس الحدود في الدوري المصري