مواعيد مباريات اليوم الأحد 15/12/2019 .. الأهلي وحرس الحدود وريال مدريد ضد فالنسيا

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المثيرة والهامة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأحد 15/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأحد العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفي مقدمتها مباراة ريال مدريد مع مضيفه فالنسيا في مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى مباراة مانشستر سيتي مع مضيفه أرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تُقام أيضاً بعض المباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأحد 15/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

خيتافي / بلد الوليد، الدوري الاسباني، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة الواحدة ظهراً.

سيلتا فيغو / ريال مايوركا، الدوري الاسباني، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة الثالثة عصراً.

إسبانيول / ريال بيتيس، الدوري الاسباني، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة الخامسة مساءً.

إشبيلية / فياريال، الدوري الاسباني، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة السابعة والنصف مساءً.

فالنسيا / ريال مدريد، الدوري الاسباني، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة العاشرة مساءً.

هيلاس فيرونا / تورينو، الدوري الإيطالي، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق حسام الدمسيسي، الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

يوفنتوس / أودينيزي، الدوري الإيطالي، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة الرابعة عصراً.

ميلان / ساسولو، الدوري الإيطالي، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة الرابعة عصراً.

بولونيا / أتالانتا، الدوري الإيطالي، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة الرابعة عصراً.

روما / سبال، الدوري الإيطالي، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة السابعة مساءً.

فيورنتينا / إنتر ميلان، الدوري الإيطالي، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خالد الحدي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

اف سي مصر / الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثامنة، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الغياتي، قناة تايم سبورت HD، المعلق هيثم هيبة، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

الأهلي / حرس الحدود، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثامنة، قناة أون سبورت HD1، المعلق مؤمن حسن، قناة تايم سبورت HD، المعلق حاتم بطيشة، الساعة السابعة والنصف مساءً.

ولفرهامبتون / توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة الرابعة عصراً.

مانشستر يونايتد / إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة الرابعة عصراً.

أرسنال / مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة السادسة والنصف مساءً.

بوردو / ستراسبورج، الدوري الفرنسي، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الرابعة عصراً.

أولمبيك ليون / رين، الدوري الفرنسي، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة السادسة مساءً.

سانت إيتيان / باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة العاشرة مساءً.

فولفسبورج / بوروسيا مونشنغلادباخ، الدوري الألماني، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

شالكه / آينتراخت فرانكفورت، الدوري الألماني، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق أحمد فؤاد، الساعة السابعة مساءً.

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