تشكيل ريال مدريد المتوقع الليلة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

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يشهد ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا مساء اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق فالنسيا ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ريال مدريد فالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق فالنسيا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / توني كروس / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

ويسعى الفريق الملكي للانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني مساء اليوم الأحد في حالة فوزه على مضيفه فالنسيا، حيث سيُصبح الفارق بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة نقطتين، بعدما سقط البارسا يوم أمس السبت في فخ التعادل أمام مضيفه ريال سوسيداد قبل أيام قليلة من الكلاسيكو.

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