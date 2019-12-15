الصحف الإنجليزية تُعلق على هدفي محمد صلاح في مرمى واتفورد

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حرصت العديد من الصحف الإنجليزية على التعليق على الأهداف الرائعة التي سجلها النجم المصري محمد صلاح لصالح فريقه ليفربول، ليقود فريقه يوم أمس السبت إلى فوز مثير على حساب ضيفه فريق واتفورد بثنائية نظيفة في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب فخر العرب محمد صلاح عن التهديف في الأسابيع الماضية بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي أو حتى الموسم قبل الماضي، إلا أنه تمكن من استعادة التوهج من جديد في الآونة الأخيرة، على أمل أن يواصل على نفس النسق دون التعرض لأي إصابات جديدة في المرحلة القادمة.

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وإليكم الآن أبرز ما قالته الصحف الإنجليزية عن هدفي محمد صلاح في مرمى واتفورد:

صحيفة “ديلي ميل”، كتبت مقالاً تحت عنوان “محمد صلاح يُسجل ثنائية، ويُساعد فريق يورجن كلوب على الفوز مجدداً، ليبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز”، وركزت الصحيفة على الثنائية التي سجلها فخر العرب محمد صلاح في ظل الطريقة الفنية الرائعة التي تم تسجيل الأهداف بها.

صحيفة “إكسبريس”، كتبت مقالاً تحت عنوان “محمد صلاح يقود فريق يورجن كلوب لفوز جديد”، وذلك في إشارة منها إلى الثنائية التي نجح محمد صلاح في تسجيلها لمصلحة فريق الريدز على ملعب أنفيلد رود في شباك فريق واتفورد.

صحيفة “ميرور”، كتبت مقالاً تحت عنوان “عبقرية محمد صلاح تُكمل مشوار ليفربول نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز”، وذلك في إشارة منها إلى هدفي محمد صلاح ومدى مساهمة هذه الثنائية في قيادة ليفربول نحو لقب البريميرليج الموسم الحالي.

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