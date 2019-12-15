تشكيل مانشستر سيتي وأرسنال المتوقع الليلة في البريميرليج

Advertisements

يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أرسنال ضيفه فريق مانشستر سيتي حامل اللقب، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وستكون مباراة مانشستر سيتي وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق أرسنال:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فيرناندينيو / رودريجو / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / رحيم ستيرلينغ / جابرييل جيسوس.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق أرسنال في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز / كالوم تشامبرز / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / نيكولاس بيبي / مسعود أوزيل / بيير إيميريك أوباميانج.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: السويدي فريدريك ليونبرغ.

إقرأ أيضاً: الصحف الإنجليزية تُعلق على هدفي محمد صلاح في مرمى واتفورد