محمد صلاح في قائمة ليفربول النهائية المشاركة في كأس العالم للأندية 2019

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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي عن القائمة النهائية لفريقه، والتي تستعد للسفر تجاه العاصمة القطرية الدوحة، من أجل المشاركة في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وشهدت القائمة النهائية استبعاد المدافع الكرواتي ديان لوفرين، بسبب الإصابة التي تعرض لها يوم الثلاثاء الماضي أمام فريق سالزبورغ النمساوي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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على صعيد متصل، تواجد النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم في القائمة النهائية، بالرغم من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها يوم أمس السبت أمام فريق واتفورد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإليكم الآن قائمة ليفربول النهائية المشاركة في كأس العالم للأندية 2019:

حراسة المرمى: أدريان / أليسون بيكر / لونيجران.

خط الدفاع: جو جوميز / فيرجيل فان دايك / ألكسندر أرنولد / أندرو روبرتسون / ويليامز.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم / نابي كيتا / أليكس أوكسليد تشامبرلين / جوردان هندرسون / شيردان شاكيري / أدم لالانا / جونز / جيمس ميلنر.

خط الهجوم: ساديو ماني / محمد صلاح / ديفوك أوريجي / روبيرتو فيرمينو.

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