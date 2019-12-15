برنامج تأهيلي خاص لياسر إبراهيم وفحص جديد لحسم موقفه من التدريبات

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أكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر قد وضع برنامجاً تأهيلياً للمدافع ياسر إبراهيم، بعد الإصابة التي تعرض لها في المران الجماعي للمارد الأحمر يوم أمس السبت.

وأوضح الموقع أن ياسر إبراهيم لن يكون حاضراً في مباراة الليلة أمام فريق حرس الحدود بناءً على رغبة رينيه فايلر، حيث قرر الأخير منحه الراحة خوفاً من تفاقم إصابته بعدما شعر ببعض الألم على مستوى العضلة الخلفية.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب سوف يخضع إلى فحص طبي جديد تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي يوم غداً الإثنين، من أجل حسم موعد عودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة زملائه.

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