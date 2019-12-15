فايلر يُقرر إلغاء الراحة غداً استعداداً لمواجهة الإسماعيلي الخميس القادم

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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلغاء الراحة السلبية من التدريبات الجماعية، والتي كانت من المقرر لها يوم غداً الإثنين بعد خوض مباراة الليلة أمام فريق حرس الحدود.

وأكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المدرب السويسري يعلم جيداً مدى صعوبة خوض التدريبات الجماعية يوم غداً الاثنين بعد خوض مباراة اليوم الأحد، إلا أن ضيق الوقت يُجبره على ذلك قبل أيام قليلة من موعد المباراة القادمة.

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وأشار أيضاً إلى أن المارد الأحمر سوف يلتقي مع فريق الإسماعيلي في مساء يوم الخميس المقبل من الأسبوع الجاري، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

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